Mario Rui | “Ronaldo perfetto per Napoli | lo spogliatoio lo accoglierebbe Vogliamo far innamorare i tifosi”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 26 agosto 2022)Rui difensore delparla a Radio Kiss Kisse durante l’intervista fa riferimento anche a Cristiano. Da ieri la notizia del portoghese in maglia azzurra sta facendo il giro d’Europa, anche se già da mesi si parla di questa possibilità. Ma oraalassume più i termini della concretezza, con Jorge Mendes che si sta muovendo per portare il fuoriclasse portoghese in azzurro e Osimhen al Manhcester United per una cifra record.Rui: intervista a Radio Goal Impossibile dunque non parlare con un portoghese comeRui della possibilità di vedere Cristianoal: “Chiaramente sono di parte, ma per è il giocatore più forte di tutti i tempi anche al livello mondiale. È ...