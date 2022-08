Mario Rui | “Ronaldo al Napoli si esalterebbe”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIl calciatore delRui ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss: “Quello che posso dire è che noi vogliamo continuare sulla stessa strada delle prime due giornate, cercando di fare del nostro meglio giorno dopo giorno e far innamorare di nuovo tutti i tifosi. Nuovo progetto? Le basi c’erano già, non era facile comunque sostituire i giocatori che sono andati via, ma quelli che sono arrivati hanno dimostrato da subito le loro qualità e ci stanno dando subito una grande mano”. “Tenendo la palla il più possibile ovviamente la togli dalla disponibilità degli avversari. Alla fine è semplice, basta fare un gol in più degli avversari e questa è la nostra mentalità. In ogni caso, siamo soltanto all’inizio. Noi sentiamo che tutto quello che si dice non è giusto al 100%. Non puoi ...