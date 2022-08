Mario Rui a Kiss Kiss Napoli : " Abbiamo un gruppo competitivo, vogliamo fare innamorare la gente " (Di venerdì 26 agosto 2022) Mario Rui, ha rilasciato un intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue dichiarazioni : "Giorno dopo giorno questo gruppo sta acquisendo forza" "La squadra è competitiva, siamo consapevoli di avere giocatori di grande qualità. vogliamo dimostrare partita dopo partita il nostro valore" "Sinora Abbiamo cominciato benissimo, il pubblico ci ha dimostrato il proprio calore e noi vogliamo far innamorare sempre di più i nostri tifosi della squadra" "Siamo chiaramente all'inizio ma stiamo seguendo le direttive del mister e rispetto allo scorso anno puntiamo di più al possesso palla e alla verticalizzazione" "In questi mesi ne Abbiamo sentite tante sul ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 26 agosto 2022)Rui, ha rilasciato un intervista ai microfoni di Radio, ecco le sue dichiarazioni : "Giorno dopo giorno questosta acquisendo forza" "La squadra è competitiva, siamo consapevoli di avere giocatori di grande qualità.dimostrare partita dopo partita il nostro valore" "Sinoracominciato benissimo, il pubblico ci ha dimostrato il proprio calore e noifarsempre di più i nostri tifosi della squadra" "Siamo chiaramente all'inizio ma stiamo seguendo le direttive del mister e rispetto allo scorso anno puntiamo di più al possesso palla e alla verticalizzazione" "In questi mesi nesentite tante sul ...

