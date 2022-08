Maria Franceschi di Borgomeduna è Miss Kissimo Biancaluna

Leggi su udine20

(Di venerdì 26 agosto 2022) Nella suggestiva cornice dell’azienda vitivinicola “Isola Augusta” a Palazzolo dello Stella (Ud),di(Pn) diciotto anni studentessa di lingue con la passione dei viaggi, si è aggiudicata il titolo regionale di “Friuli Venezia Giulia” che le apre le porte delle prefinali nazionali dell’ottantatreesima edizione di “Italia”. Allo spettacolo, presentato da Michele Cupitò, hanno partecipato diciassette concorrenti; l’organizzazione è stata curata da Massimo e Jacopo Bassani, titolari di “Isola Augusta” con la regia di Paola Rizzotti dell’agenzia “modashow.it” esclusivista di “Italia” in Friuli Venezia Giulia. In attesa della finalissima di “Friuli Venezia Giulia” in ...