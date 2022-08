Maria Adela, il caso della spia russa nella base Nato di Napoli e quel collegamento con l’avvelenamento dell’ex 007 russo Skripal (Di venerdì 26 agosto 2022) quella di Maria Adela Kuhfeldt è la classica spy story. Gli ingredienti ci sono tutti: abiti scintillanti, gioielli, feste. E soldi, tanti soldi di cui, però, non si conosce la provenienza. Un’ inchiesta pubblicata da Repubblica ha fatto luce su una delle più clamorose falle nella sicurezza dell’Alleanza Atlantica degli ultimi tempi. Dieci mesi di indagini, quattro testate giornalistiche coinvolte, dieci anni da ricostruire. Oltre al quotidiano italiano, infatti, ad indagare sulla vita segreta di Maria Adela si sono messi il sito investigativo Bellingcat, il giornale tedesco Der Spiegel e il sito di informazione The insider. Secondo quanto raccontato dai giornalisti, Maria Adela, un’avvenente imprenditrice sarebbe riuscita ad infiltrarsi negli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022)la diKuhfeldt è la classica spy story. Gli ingredienti ci sono tutti: abiti scintillanti, gioielli, feste. E soldi, tanti soldi di cui, però, non si conosce la provenienza. Un’ inchiesta pubblicata da Repubblica ha fatto luce su una delle più clamorose fallesicurezza dell’Alleanza Atlantica degli ultimi tempi. Dieci mesi di indagini, quattro testate giornalistiche coinvolte, dieci anni da ricostruire. Oltre al quotidiano italiano, infatti, ad indagare sulla vita segreta disi sono messi il sito investigativo Bellingcat, il giornale tedesco Der Spiegel e il sito di informazione The insider. Secondo quanto raccontato dai giornalisti,, un’avvenente imprenditrice sarebbe riuscita ad infiltrarsi negli ...

