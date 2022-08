Maria Adela e le altre spie di Putin in Italia (Di venerdì 26 agosto 2022) Maria Adela Kuhfeldt Rivera è “la protagonista della più clamorosa operazione d’intelligence” realizzata dalla Russia in Italia. La donna, nata in Perù da padre tedesco e inseritasi nei circoli mondani di Napoli per riuscire poi a infiltrarsi tra il personale della base Nato e della VI Flotta statunitense, è stata al centro di un’inchiesta inchiesta condotta per dieci mesi dal quotidiano Repubblica insieme al sito investigativo Bellingcat, al settimanale tedesco Der spiegel e a The Insider. La traccia principale che la collega ai servizi segreti di Mosca è il passaporto russo usato per entrare in Italia: appartiene alla stessa serie speciale utilizzata dagli uomini del GRU, l’intelligence militare russa. L’inchiesta, come spiegano gli autori, non è riuscita a ricostruire quali ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 agosto 2022)Kuhfeldt Rivera è “la protagonista della più clamorosa operazione d’intelligence” realizzata dalla Russia in. La donna, nata in Perù da padre tedesco e inseritasi nei circoli mondani di Napoli per riuscire poi a infiltrarsi tra il personale della base Nato e della VI Flotta statunitense, è stata al centro di un’inchiesta inchiesta condotta per dieci mesi dal quotidiano Repubblica insieme al sito investigativo Bellingcat, al settimanale tedesco Dergel e a The Insider. La traccia principale che la collega ai servizi segreti di Mosca è il passaporto russo usato per entrare in: appartiene alla stessa serie speciale utilizzata dagli uomini del GRU, l’intelligence militare russa. L’inchiesta, comegano gli autori, non è riuscita a ricostruire quali ...

