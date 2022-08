Mara Venier | com’è triste essere ritornata a casa | il motivo renderebbe infelici anche voi

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 26 agosto 2022)è tornata a Roma. E’nella sua splendidaromana dopo circa tre settimane a Santo Domingo. Quanta malinconia c’è nel cuore della nostra signora della domenica? Il momento in cui si preparano le valigie per ritornare aregala sempre un’emozione, uguale e contraria, a quella che si prova quando, con cura maniacale, attenti a non dimenticare nulla, ci si accinge a raggiungere la località delle nostre vacanze, qualunque essa sia.-Altranotizia.it-(Fonte: Google)Ma non possiamo raccontarci frottole. Vi sono località,se abbondantemente frequentate ogni estate che, al momento delcommiato, lasciano in gola un po’ di magone. Chissà se è ciò che ha provato ...