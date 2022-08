Manuel Bortuzzo, chi è la nuova fidanzata Angelica Benevieri: foto, Instagram (Di venerdì 26 agosto 2022) Non c’è più nessun dubbio: Manuel Bortuzzo, nuotatore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha ritrovato l’amore. E ora è felice al fianco della giovane tiktoker Angelica Benevieri. Su Instagram, infatti, la ragazza ha pubblicato una storia e quel bacio tra i due è la conferma di una relazione nata da poco. Un bacio che ha ‘ufficializzato’ il rapporto e messo a tacere tutte le voci. View this post on Instagram A post shared by a n g e l i c a (@ AngelicaBenevierii) Chi è Angelica Benevieri Angelica Benevieri è giovanissima, bellissima ed è una nota tiktoker, che vanta ben 300 mila followers. Sappiamo che ha 20 anni, vive a Roma e ha già ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 agosto 2022) Non c’è più nessun dubbio:, nuotatore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha ritrovato l’amore. E ora è felice al fianco della giovane tiktoker. Su, infatti, la ragazza ha pubblicato una storia e quel bacio tra i due è la conferma di una relazione nata da poco. Un bacio che ha ‘ufficializzato’ il rapporto e messo a tacere tutte le voci. View this post onA post shared by a n g e l i c a (@i) Chi èè giovanissima, bellissima ed è una nota tiktoker, che vanta ben 300 mila followers. Sappiamo che ha 20 anni, vive a Roma e ha già ...

Manuela_blondie : #gfvip Manuel Bortuzzo e la fidanzata - scorpiomoontart : RT @blogtivvu: Interviste invecchiate malissimo: “Stavolta non vedranno mai la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e il suo be… - CorriereCitta : Manuel Bortuzzo, chi è la nuova fidanzata Angelica Benevieri: foto, Instagram - zazoomblog : Manuel Bortuzzo si è fidanzato con Angelica Benevieri ecco chi è - #Manuel #Bortuzzo si #fidanzato - CaterinaFranca1 : RT @blogtivvu: Interviste invecchiate malissimo: “Stavolta non vedranno mai la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e il suo be… -