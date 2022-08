Manchester United | Ten Hag | “C’è ancora molto da fare | Casemiro è pronto”

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 agosto 2022) Il tecnico del, Erik Ten Hag, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Southampton: “L’ultima partita ha migliorato il nostro spirito. Tuttavia c’èda, credo che tutti noi siamo al corrente di dover crescere“. In ottica calciomercato, invece, l’allenatore olandese ha detto: “Abbiamo bisogno di altri giocatori. Siamo soddisfatti di ciò che abbiamo fatto finora, ma dobbiamo tenere alta l’asticella.. Martial ha invece un problema al tendine d’Achille, non so quando tornerà“. SportFace.