Manchester United, se salta Antony tutto su un talento del Real Madrid: proposta da 30 milioni (Di venerdì 26 agosto 2022) Il Manchester United cerca un esterno offensivo e Asensio sarebbe l'alternativa ad Antony Il calciomercato del Manchester United non si concluderà all'acquisto di Casemiro, ma il nuovo rinforzo potrebbe arrivare nuovamente dal Real Madrid. I Red Devils cercano un esterno offensivo, con Antony dell'Ajax obiettivo numero uno. Ma se non dovessero arrivare al brasiliano, l'obiettivo sarebbe in Spagna. Come riportato dal Telegraph, infatti, nel corso dell'estate al Manchester United sarebbe stato proposto l'acquisto di Marco Asensio per 30 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

