(Di venerdì 26 agosto 2022) Il nuovo centrocampista del, ha parlato della situazione legata a Cristiano, sperando nella permanenza del portoghese in squadra. Il brasiliano è stato compagno di squadra dell’attaccante al Real Madrid e non ha esitato ad esaltare le sue qualità: “Stiamo parlando di uno tra i giocatori più forti al mondo e di tutti i tempi.possa rimanere, perchè è un calciatore che dàe molti gol. Un vero e proprio vincente, che serve in squadra”.ha poi aggiunto sempre su: “Ho grande affetto nei suoi confronti, mi ha sempre aiutato da quando sono arrivato qui. Mi dà consigli e incoraggiamenti utilissimi”. SportFace.

mirkocalemme : #Ronaldo - #Napoli: Mendes ci provò già nel 2018 e nelle ultime ore sta accelerando, ma dipende tutto da #Osimhen a… - RMadridistaReal : ??? Casemiro se va al Manchester United. #GraciasCasemiro. - mundodeportivo : #UELdraw ?????????? ?? ?????????????? Arsenal ?????????? ?? ???? Dinamo Kiev ?????????? ?? ???? AS Roma ?????????? ?? ???? SC Braga ?????????? ?? ?????????????? Ma… - sportface2016 : Manchester United, #Casemiro: “Spero resti Ronaldo, giocatore che dà leadership e tanti gol” - ZonaBianconeri : RT @calciomercatoit: ???? Dopo essere stato vicino alla #Juventus, secondo fonti spagnole #Depay potrebbe addirittura rinnovare con il #Barc… -

Commenta per primo Secondo quanto riferisce De Telegraaf , ilnon molla l'attaccante dell'Ajax Antony e ha presentato una nuova proposta da 90 milioni di euro per il classe 2000.Dopo le indiscrezioni delle ultime ore che vedrebbero Victor Osimhen lontano dal Napoli in direzione, Roberto Calenda , agente del nigeriano, ha smentito tutte le voci di mercato. L'eventuale trattativa con i Red Devils avrebbe coinvolto anche Cristiano Ronaldo , accostato proprio ...Il nuovo centrocampista del Manchester United, Casemiro, ha parlato della situazione legata a Cristiano Ronaldo, sperando nella permanenza del portoghese in squadra. Il brasiliano è stato compagno di ...Il valzer degli attaccanti è ormai partito e in questo finale di calciomercato estivo qualcosa di grosso ancora dovrà muoversi. Ecco Cavani ...