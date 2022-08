Mady Camara è vicino alla Roma

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 26 agosto 2022) Ladopo l’infortunio di Winjaldum torna sul mercato, ha come obiettivosquadra di Mourinho serve un rinforzo in mediana per ampliare le scelte a disposizione del tecnico portoghese. Diversi sono stati i nomi accostati ai capitolini negli ultimi giorni: ma orasembra essere il prescelto della società capitolina. Nel recente passato il centrocampista dell’Olympiakos è stato accostato a diverse squadre italiane, ma il suo trasferimento in Italia non si è mai concretizzato.in prestito con diritto di riscattoè ora. Il centrocampista classe 1997 è approdato nel calcio ...