Madre Teresa di Calcutta, la Santa Missionaria della Carità (Di venerdì 26 agosto 2022) Madre Teresa di Calcutta è stata una delle figure più emblematiche della storia, che ha trascorso la vita nella sua missione di Carità dei più bisognosi. La storia di Madre Teresa di Calcutta Photo Credits – WikipediaIl 26 agosto 1910 è nata Anjeze Gonxhe Bojaxhiu, altrimenti conosciuta come Madre Teresa di Calcutta. Nel 1999 il pontefice Giovanni Paolo II ha dato avvio al processo di beatificazione di Madre Teresa, che si è concluso ufficialmente nel 2003. Nel 2016 si è invece concluso il processo di canonizzazione con Papa Bergoglio. La sua beatificazione è stata il frutto di una vita intera passata alla cura degli ammalati e indigenti.

