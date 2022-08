Madonna, notizia clamorosa: riguarda sua figlia, è appena successo (Di venerdì 26 agosto 2022) Star della musica mondiale da circa 40 anni, Madonna è anche mamma di Lourdes Ciccone: indovinate cosa ha appena fatto sua figlia! Avere un’icona pop planetaria come madre dev’essere un’esperienza sicuramente affascinante per il tipo di vita che sei automaticamente portato a condurre sin da bambino, ma anche estremamente complicato. Fin dai primi vagiti, infatti, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 26 agosto 2022) Star della musica mondiale da circa 40 anni,è anche mamma di Lourdes Ciccone: indovinate cosa hafatto sua! Avere un’icona pop planetaria come madre dev’essere un’esperienza sicuramente affascinante per il tipo di vita che sei automaticamente portato a condurre sin da bambino, ma anche estremamente complicato. Fin dai primi vagiti, infatti, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

starsxprongs : @moonyxxlupin no madonna l'odio crescente ogni volta che esce una notizia su di lui - cosmicthv : madonna come sono nervosa io non ci riesco ad essere felice per questa notizia non mi piacciono queste dinamiche no… - EraMinoErraiola : Madonna quanto è brutto Chalobah io al Milan uno così brutto non lo voglio non potrà mai essere forte uno così non… - forzanapoli_02 : @xmyricaex Madonna che belle notizia mi dà il mio esperto di mercato preferito,anche se mi tiene bloccato ?? - softvlibra : IL SETTIMO FOTTUTISSIMO ALBUM ESCE IL VENTUNO OTTOBRE UNA CAZZO DI BUONA NOTIZIA FINALMENTE MADONNA -