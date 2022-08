abuongi : #Atletica Tutti i protagonisti @athletissima @Diamond_League #LausanneDL #DiamondLeague @LylesNoah… - Gazzetta_it : #Lyles fa il #Bolt, #Tamberi si regala la finale #Atletica -

La Pontaise è esaurita da 12.700 spettatori. Non succedeva dal 2012, in gara Usaine dal 2015, quando il giamaicano rinunciò all'ultimo minuto. Il clima è pressoché perfetto, con 21 - 22 gradi. Nel giorno in cui l'atletica mondiale si rallegra per le dimissioni dall'ospedale ......della Giamaica di Usainvincitrice dal 2009 al 2015, gli Stati Uniti, ritornati vincitori tre anni fa a Doha, oggi hanno nuovamente dovuto cedere lo scettro. Christian Coleman, Noah, ... Lyles fa il Bolt, Tamberi si regala la finale Norway's Jakob Ingebrigtsen produced a performance of characteristic confidence and composure to run the fastest men's 1500 metres time of the ...Noah, a Losanna, fa 19”54 nei 200. Gimbo è 5° nell’alto (2.20) a sei giorni dalle nozze, ma strappa il pass per Zurigo come Roberta Bruni, quarta nell’asta (4.60) ...