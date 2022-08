Luca Venturelli, il mezzofondista e campione autistico escluso dalle Paraolimpiadi: “Troppo intelligente per correre” (Di venerdì 26 agosto 2022) escluso dagli Europei e quindi dalle Paraolimpiadi perché Troppo intelligente. È Luca Venturelli, 18 anni e mezzofondista autistico di Bellaria (Rimini). Corre in una categoria che raccoglie tutte le disabilità cognitive relazionali e, per evitare atleti avvantaggiati, è stato posto un limite massimo al quoziente intellettivo a livello internazionale, che non può superare 75: “Così tengono fuori chi come mio figlio non ha la parte cognitiva compromessa, ma ha altre grandi difficoltà”, ha dichiarato Cristiana Delmonte, la mamma del detentore del titolo italiano negli 800 e nei 1500 metri. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la diagnosi di autismo è arrivata all’età di due anni e Venturelli si racconta così: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022)dagli Europei e quindiperché. È, 18 anni edi Bellaria (Rimini). Corre in una categoria che raccoglie tutte le disabilità cognitive relazionali e, per evitare atleti avvantaggiati, è stato posto un limite massimo al quoziente intellettivo a livello internazionale, che non può superare 75: “Così tengono fuori chi come mio figlio non ha la parte cognitiva compromessa, ma ha altre grandi difficoltà”, ha dichiarato Cristiana Delmonte, la mamma del detentore del titolo italiano negli 800 e nei 1500 metri. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la diagnosi di autismo è arrivata all’età di due anni esi racconta così: ...

