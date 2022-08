Loredana Lecciso | la compagna di Albano rompe il silenzio sull’addio | “È successo dall’oggi al domani…”

Leggi su kronic

(Di venerdì 26 agosto 2022)svela il motivo per cui è sparita dalla scena, l’addio inaspettato: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda La sua bellezza protene e la sua fama l’ha consacrata una delle showgirl più belle del panorama televisivo italiano: stiamo parlando di lei,. La donna, molto spesso criticata per i suoi ritocchini estetici ha ottenuto molta fama grazie al suo legame sentimentale con Al Bano Carrisi. Di recente ha rilasciato una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole. curiosità sulla donna (foto web)Ella è conosciuta come una donna dalla bellezza curata e attenta ad ogni minimo dettaglio circa il suo benessere. Non ha mai nascosto di essere ricorsa a diversi ritocchini estetici per piacersi di più come al naso, alle labbra e agli zigomi. In ...