Lombardia | progetti per under35 | incontro su ' Z-power Young people back to the movies'

Milano, 26 ago. (Adnkronos) - Fare il punto sulle iniziative destinate agli under 35 e ragionare a tutto campo sulle azioni da predisporre nei prossimi mesi in tema di politiche giovanili. Questo l'obiettivo dell'incontro fra l'assessore regionale allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione e il direttore generale della Fondazione Cineteca Italiana, Matteo Pavesi. In particolare, oggi, l'attenzione è stata posta sul progetto 'Z-power. Young people back to the movies', che ha ottenuto un finanziamento da Regione Lombardia di 40.000 euro grazie al bando regionale 'Giovani Smart', concepito per favorire l'inclusione dei giovani, attivare reti di contrasto al disagio giovanile e sostenere progetti di partecipazione rivolti ai giovani in ...

