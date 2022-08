Lombardia, De Corato si dimette e ritorna Romano La Russa: dai “gay malati” al fascismo, chi è il fratello di Ignazio (Di venerdì 26 agosto 2022) “I gay? Per quanto mi riguarda la maggior parte di loro sono malati, ma è una malattia da cui si può uscire. Possono essere curati“. E ancora: “È da idioti affermare che il fascismo è il male assoluto, mi farei uccidere piuttosto di dirlo. Non ho mai negato simpatie per il regime fascista, oggi più che mai”. La fuga degli assessori dalla Regione Lombardia – sono ben cinque i candidati alle prossime Politiche – ha già prodotto un primo effetto: lunedì Riccardo De Corato si dimetterà dalla Giunta guidata da Attilio Fontana. E alla casella della Sicurezza – incarico che ha già ricoperto – verrà promosso Romano La Russa, fratello del più famoso Ignazio, che nel 2012 definì i gay “malati” che appartengono “a una specie di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) “I gay? Per quanto mi riguarda la maggior parte di loro sono, ma è una malattia da cui si può uscire. Possono essere curati“. E ancora: “È da idioti affermare che ilè il male assoluto, mi farei uccidere piuttosto di dirlo. Non ho mai negato simpatie per il regime fascista, oggi più che mai”. La fuga degli assessori dalla Regione– sono ben cinque i candidati alle prossime Politiche – ha già prodotto un primo effetto: lunedì Riccardo Desirà dalla Giunta guidata da Attilio Fontana. E alla casella della Sicurezza – incarico che ha già ricoperto – verrà promossoLadel più famoso, che nel 2012 definì i gay “” che appartengono “a una specie di ...

