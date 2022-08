“Lo sport contro le devianze”. Lamorgese parlava da Meloni e nessuno fiatava (Di venerdì 26 agosto 2022) Lo sport come fattore di prevenzione della devianza giovanile. Un’idea di Giorgia Meloni? Non esattamente: il copyright, a dire il vero, appartiene all’attuale ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Era il 23 giugno 2021 e la titolare del Viminale interveniva alla firma del protocollo d’intesa tra polizia e sport e salute spa, insieme al sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali. In quell’occasione, l’ex prefetto di Milano lodò le iniziative di “riqualificazione degli impianti sportivi nelle periferie e nelle aree geograficamente disagiate”, in quanto tali interventi “costituiscono un efficace fattore di prevenzione dei fenomeni di illegalità e devianza giovanile e contribuiscono a superare, con l’inclusione sociale, le situazioni di degrado urbano”. Avete letto bene: poco più ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 26 agosto 2022) Locome fattore di prevenzione della devianza giovanile. Un’idea di Giorgia? Non esattamente: il copyright, a dire il vero, appartiene all’attuale ministro dell’Interno, Luciana. Era il 23 giugno 2021 e la titolare del Viminale interveniva alla firma del protocollo d’intesa tra polizia ee salute spa, insieme al sottosegretario allo, Valentina Vezzali. In quell’occasione, l’ex prefetto di Milano lodò le iniziative di “riqualificazione degli impiantiivi nelle periferie e nelle aree geograficamente disagiate”, in quanto tali interventi “costituiscono un efficace fattore di prevenzione dei fenomeni di illegalità e devianza giovanile e contribuiscono a superare, con l’inclusione sociale, le situazioni di degrado urbano”. Avete letto bene: poco più ...

