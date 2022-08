Livorno, bimbo di 3 anni annega nella piscina: era in vacanza dai nonni (Di venerdì 26 agosto 2022) Un bambino di 3 anni è morto annegato nella piscina della villa dei nonni , una famiglia di origine milanese, a Bibbona (Livorno), in seguito ad una caduta in acqua. Ogni soccorso, purtroppo, si è ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 agosto 2022) Un bambino di 3è mortotodella villa dei, una famiglia di origine milanese, a Bibbona (), in seguito ad una caduta in acqua. Ogni soccorso, purtroppo, si è ...

