Livorno, bimbo di 3 anni annega in piscina dai nonni (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Un bambino di 3 anni è morto annegato in una piscina. E’ successo intorno all’ora di pranzo di oggi nella villa estiva dei nonni a Livorno, mentre i genitori organizzavano il matrimonio a Milano in programma tra una settimana. Il piccolo stava facendo il bagno con il nonno che, quando è uscito, ha affidato il nipotino alla moglie per asciugarlo e prepararsi per il pranzo. Un attimo di distrazione e il bimbo, incuriosito da un giocattolo in acqua, si è sporto cadendo in piscina, questa volta senza braccioli. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 che non hanno potuto che constatarne il decesso. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia ma i carabinieri sul posto indagano per incidente. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Un bambino di 3è mortoto in una. E’ successo intorno all’ora di pranzo di oggi nella villa estiva dei, mentre i genitori organizzavano il matrimonio a Milano in programma tra una settimana. Il piccolo stava facendo il bagno con il nonno che, quando è uscito, ha affidato il nipotino alla moglie per asciugarlo e prepararsi per il pranzo. Un attimo di distrazione e il, incuriosito da un giocattolo in acqua, si è sporto cadendo in, questa volta senza braccioli. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 che non hanno potuto che constatarne il decesso. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia ma i carabinieri sul posto indagano per incidente. ...

