LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo sbaglia i conti, Herrada beffa Battistella in volata (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 17.13 Non cambia la classifica generale: 1 – EVENEPOEL Remco QST 25:21:34 – 2 – MOLARD Rudy GFC 0:21 – 3 – MAS Enric MOV 0:28 – 4 – ROGLI? Primož TJV 1:01 – 5 – AYUSO Juan UAD 1:12 – 6 – SIVAKOV Pavel IGD 1:27 – 7 – GEOGHEGAN HART Tao IGD 1:27 – 8 – RODRÍGUEZ Carlos IGD 1:34 – 9 – YATES Simon BEX 1:52 – 10 – ALMEIDA João UAD 1:54 – 17.12 continua la Vuelta da protagonisti per i corridori spagnoli. Dopo il successo di Marc Soler nella tappa 5 e le grandi prove di Mas e Ayuso ieri, Jesus Herrada corona una tre giorni eccezionale per gli atleti di casa, centrando la 18a vittoria in carriera, la seconda alla Vuelta. 17.11 Questa dunque la top10 odierna: 1 Herrada Jesús Cofidis 4:30:582 Battistella Samuele Astana ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.13 Non cambia la classifica generale: 1 – EVENEPOEL Remco QST 25:21:34 – 2 – MOLARD Rudy GFC 0:21 – 3 – MAS Enric MOV 0:28 – 4 – ROGLI? Primož TJV 1:01 – 5 – AYUSO Juan UAD 1:12 – 6 – SIVAKOV Pavel IGD 1:27 – 7 – GEOGHEGAN HART Tao IGD 1:27 – 8 – RODRÍGUEZ Carlos IGD 1:34 – 9 – YATES Simon BEX 1:52 – 10 – ALMEIDA João UAD 1:54 – 17.12nua lada protagonisti per i corridori spagnoli. Dopo il successo di Marc Soler nella5 e le grandi prove di Mas e Ayuso ieri, Jesuscorona una tre giorni eccezionale per gli atleti di casa, centrando la 18a vittoria in carriera, la seconda alla. 17.11 Questa dunque la top10 odierna: 1Jesús Cofidis 4:30:582Samuele Astana ...

