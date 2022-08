LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Battistella tra i cinque fuggitivi, le squadre dei velocisti riportano sotto il gruppo (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 16.31 Quando mancano 30 km al traguardo, il distacco del gruppo dai cinque battistrada è sceso a 2’05”. 16.28 10 km allo sprint intermedio di Las Salas. 16.26 I cinque di testa continuano a collaborare con grande attenzione. Il distacco diminuisce molto lentamente. 16.24 Ricordiamo la composizione della fuga: Samuele Battistella (Astana Qazaqstan Team), Harry Sweeny (Lotto Soudal), Jesus Herrada (Cofidis), Fred Wright (Bahrain-Victorious) e Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck). 16.22 Il lavoro da fare però è ancora tanto. Quando mancano 37 km il distacco è ancora di 2’30”. 16.21 Arrivano a dare man forte anche gli uomini della Bike Exchange per Kaden Groves. I velocisti non vogliono perdere quest’occasione. 16.19 40 km al traguardodi Cistierna. 16.18 ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.31 Quando mancano 30 km al traguardo, il distacco deldaibattistrada è sceso a 2’05”. 16.28 10 km allo sprint intermedio di Las Salas. 16.26 Idi testa continuano a collaborare con grande attenzione. Il distacco diminuisce molto lentamente. 16.24 Ricordiamo la composizione della fuga: Samuele(Astana Qazaqstan Team), Harry Sweeny (Lotto Soudal), Jesus Herrada (Cofidis), Fred Wright (Bahrain-Victorious) e Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck). 16.22 Il lavoro da fare però è ancora tanto. Quando mancano 37 km il distacco è ancora di 2’30”. 16.21 Arrivano a dare man forte anche gli uomini della Bike Exchange per Kaden Groves. Inon vogliono perdere quest’occasione. 16.19 40 km al traguardodi Cistierna. 16.18 ...

