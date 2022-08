LIVE Vuelta a Espana 2022 in DIRETTA: Battistella battuto da Herrada. Evenepoel guida la classifica (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA classifica GENERALE DELLA Vuelta LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.17 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Grazie per essere stati con noi nel racconto della settima tappa della Vuelta a Espana 2022. L’appuntamento è per domani con un nuovo, durissimo, imperdibile, arrivo in salita, non mancate! 17.16 Non arriva dunque la prima vittoria italiana a questa Vuelta a Espana. Stavolta sono mancati davvero pochi centimetri a Battistella. Un vero peccato, perchè l’occasione era ghiottissima, considerata la fallita rincorsa del gruppo. 17.13 Non cambia la classifica generale: 1 – Evenepoel Remco QST 25:21:34 – 2 – MOLARD Rudy GFC 0:21 – 3 ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAGENERALE DELLALA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.17 La nostrafinisce qui. Grazie per essere stati con noi nel racconto della settima tappa della. L’appuntamento è per domani con un nuovo, durissimo, imperdibile, arrivo in salita, non mancate! 17.16 Non arriva dunque la prima vittoria italiana a questa. Stavolta sono mancati davvero pochi centimetri a. Un vero peccato, perchè l’occasione era ghiottissima, considerata la fallita rincorsa del gruppo. 17.13 Non cambia lagenerale: 1 –Remco QST 25:21:34 – 2 – MOLARD Rudy GFC 0:21 – 3 ...

