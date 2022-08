LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: gli azzurri devono rimontare dopo 50 piattelli nelle qualificazioni del Trap (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.58: Bene anche il britannico Hales che è secondo con 49. Punteggio complessivo di 48 per il cipriota Makri e per il portoghese Rodrigues 11.56: Arriva il primo en plein doppio: è del britannico Coward-Holley che balza in testa dopo due serie con 50/50 11.50: Il portoghese Rodrigues con 25/25 si riporta nelle prime posizioni della graduatoria con 48/50 11.48: En plein sfiorato da De Filippis che chiude con 24/25 e sale a 46/50. Situazione complicata ma, visto l’andamento della gara, non impossibile da raddrizzare 11.37: Tra poco De Filippis a caccia della rimonta. Serve un en plein 11.34: Due errori per Azevedo che appaia Resca a quota 47 11.33: Liptak con 25 si porta in testa con 49/50 11.32: Il francese Bourgue, che non aveva commesso errori nel primo giro, sbaglia due ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.58: Bene anche il britannico Hales che è secondo con 49. Punteggio complessivo di 48 per il cipriota Makri e per il portoghese Rodrigues 11.56: Arriva il primo en plein doppio: è del britannico Coward-Holley che balza in testadue serie con 50/50 11.50: Il portoghese Rodrigues con 25/25 si riportaprime posizioni della graduatoria con 48/50 11.48: En plein sfiorato da De Filippis che chiude con 24/25 e sale a 46/50. Situazione complicata ma, visto l’andamento della gara, non impossibile da raddrizzare 11.37: Tra poco De Filippis a caccia della rimonta. Serve un en plein 11.34: Due errori per Azevedo che appaia Resca a quota 47 11.33: Liptak con 25 si porta in testa con 49/50 11.32: Il francese Bourgue, che non aveva commesso errori nel primo giro, sbaglia due ...

