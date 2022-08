LIVE – Milan-Bologna | Pioli in conferenza stampa DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 agosto 2022) Il, dopo la scorsa grande stagione disputata, si prepara a una nuova sfida contro ilnel match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Nella giornata odierna, venerdì 26 agosto, il tecnico rossonero Stefano, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5 14:03 – “Il mio unico pensiero è preparare le prossime partite, alla Champions ci penseremo quando arriverà. Leao deve allenare il suo potenziale, lui è sempre motivato e volenteroso, non sta ...