(Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.40tempo che vive delle fiammate delle due squadre, l’inizia bene ma poi passa in vantaggio lacon una bella giocata. A tra poco per il secondo47?iltempo,1-0. 45? Ci saranno due minuti di recupero. 43? Reazione rabbiosa dell’, ma lasi difende bene. 41? Gooooooooooool, Felipe Anderson, grandissima azione della squadra di Sarri che con un assist fantastico di Milinkovic-Savic segna con Felipe Anderson di testa,1-0. 39? Handanovic salva su Immobile a botta sicura. 37? Handanovic respinge con un pugno un corner pericoloso. 35? ...

CB_Ignoranza : Live reaction dei romanisti ai sorteggi di Europa League. #Roma #Lazio #EuropaLeague - edicolasportiva : LIVE Lazio-Inter 1-0 al 45': la decide Felipe Anderson - tuttointer24 : Lazio-Inter 1-0, biancocelesti avanti con Felipe Anderson: segui la Diretta LIVE della Serie A ???? #Inter… - vivoperlinter : 47' - Finisce il primo tempo all'Olimpico #LazioInter #SerieA #SerieATIM - fcin1908it : LIVE #LazioInter 1-0 FINE PRIMO TEMPO Lazio avanti con il gol di Felipe Anderson. Inter macchinosa, punte mai trov… -

OA Sport

Allo stadio Olimpico, il match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico,e Inter si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiInter 1 - 0 MOVIOLA ...(Aggiornamento di Jacopo D'Antuono) RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: colpo Udinese, ora l'Olimpico!score CI PROVA DUMFRIES E' cominciata la direttaInter e il risultatoè ... LIVE Lazio-Inter 1-0, Serie A calcio 2022 in DIRETTA: finisce il primo tempo! LAZIO-INTER 1-0 (40' Felipe Anderson) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI LAZIO-INTER 47' pt - Finisce il primo tempo: Lazio che va a riposo in vantaggio per 1-0 col gol di Felipe ...LAZIO-INTER 1-0 (40' Felipe Anderson) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI LAZIO-INTER 45' - Saranno due i minuti di recupero. Dumfries punta l'uomo e mette in mezzo, Provedel vola ...