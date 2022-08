LIVE F1 | GP Belgio 2022 in DIRETTA | Verstappen fa subito il vuoto davanti alle Ferrari e cambia il motore

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.24 Ecco le ufficialità sulle sostituzioni delle componenti:tutto ile partirà ultimo come Ocon. LeclercMGU-K e batteria e gli altri arriveranno domani. 14.23 Lestanno procedendo con le gomme hard, come Perez che si mette ora al secondo posto in 1:48.474 a 1.719 dalla vetta. 14.22 Russell migliora ancora, si mette al quarto posto con un distacco di 2.376 a 27 millesimi da Sainz, terzo, 14.21 Hamilton mette a segno un tempo di riferimento ma è solo 11° a 3.492 da14.20 Si lancia di nuovo Leclerc, fa segnare il suo migliore T1, si conferma nel T2 e chiude in 1:49.017 ed è secondo a 2.262 14.19 Ancora un supertempo per! 1:46.755 ...