LIVE F1, GP Belgio 2022 in DIRETTA: scatta la FP1, inizia il lavoro sperando nel meteo, anche Verstappen cambia motore? (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02 In pista anche Lawson che sostituisce nella FP1 Gasly con l’AlphaTauri. 14.01 Subito in azione Sainz, Russell, Albon, Alonso e le due Red Bull, mentre si segnala qualche gocciolina di pioggia 14.00 SEMAFORO VERDE!!!! scatta LA FP1 DEL GP DEL Belgio!!!! 13.58 Ci siamo, pochi istanti e inizierà l’attesissimo weekend di Spa! 13.56 Manca poco al via della FP1. Al momento il meteo parla di cielo coperto ma pioggia, per ora, scongiurata. Vedremo come proseguirà il pomeriggio 13.53 Ci sarà grande curiosità anche in casa Mercedes. Dopo la crescita delle ultime gare, la scuderia di Brackley vuole la vittoria in questo finale di campionato. Le direttive anti-porpoising, poi, potrebbero dare una ulteriore mano a Hamilton e ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.02 In pistaLawson che sostituisce nella FP1 Gasly con l’AlphaTauri. 14.01 Subito in azione Sainz, Russell, Albon, Alonso e le due Red Bull, mentre si segnala qualche gocciolina di pioggia 14.00 SEMAFORO VERDE!!!!LA FP1 DEL GP DEL!!!! 13.58 Ci siamo, pochi istanti e inizierà l’attesissimo weekend di Spa! 13.56 Manca poco al via della FP1. Al momento ilparla di cielo coperto ma pioggia, per ora, scongiurata. Vedremo come proseguirà il pomeriggio 13.53 Ci sarà grande curiositàin casa Mercedes. Dopo la crescita delle ultime gare, la scuderia di Brackley vuole la vittoria in questo finale di campionato. Le direttive anti-porpoising, poi, potrebbero dare una ulteriore mano a Hamilton e ...

