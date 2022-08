Linda Cerruti pronta a denunciare tutti dopo gli insulti sessisti sui social sotto le foto con le medaglie

(Di venerdì 26 agosto 2022) Diavremmo preferito ricordare il dolce ricordo del suo sorriso, dei suoi occhioni in vascale esibizioni, della sua felicità. Ma soprattutto della sua innegabile bravura e del talento che l’ha portata a vincere otto, sei d’argento e due di bronzo, agli Europei di nuoto 2022. E invece, purtroppo, questa società malata, cambia tutto. Eè stata vittima, nelle ultime ore, di qualcosa di davvero osceno. Molte testate giornalistiche hanno ripreso le sue, quelle in cui si mostrava in una posa atletica con leattaccate alle gambe. Una immagine bellissima, dueche rendono una campionessa più che orgogliosa. E invece qualcuno ha pensato bene di iniziare a commentare con una serie di...

RaiNews : La foto, iconica, di Linda Cerruti con le otto medaglie vinte ai recenti campionati europei di nuoto sincronizzato… - fattoquotidiano : La rabbia di Linda Cerruti per i commenti sessisti e volgari alla foto in cui mostra le otto medaglie vinte agli Eu… - repubblica : Linda Cerruti: “Basta, denuncio tutti. Fermiamo il sessismo sui social” [di Mattia Chiusano] - julien170905 : RT @Marty_Loca80: Linda Cerruti ha vinto ben otto medaglie agli Europei di nuoto ed ha voluto celebrare il suo straordinario successo con q… - Egaleonis : RT @fanpage: La regina del nuoto sincronizzato italiano si è sfogata pesantemente sui social dopo l'orda di commenti volgari e sessisti htt… -

Sull'argomento ha detto la sua anche la sottosegretaria con delega allo Sport Valentina Vezzali : 'Sono vicina alla nuotatrice #, fatta oggetto di vergognosi commenti sessisti sui social che condanno fermamente. Questo non è accettabile!'.'Vergognoso'., stella del nuoto sincronizzato azzurro, pubblica su Instagram una foto per celebrare le 8 medaglie vinte agli Europei 2022 di Roma. Come risposta, riceve insulti sessisti e offese. '...Linda Cerruti è un orgoglio italiano. La classe 1993 di Genova ha ancora una volta conquistato la scena nel nuoto sincronizzato, negli ultimi eccezionali Europei disputati a Roma e rivelatisi ...Lo dice in una intervista a Repubblica Linda Cerruti dove annuncia denunce per i commenti più spinti ricevuti su instagram per la sua foto con le otto medaglie. "Mi fa… Leggi ...