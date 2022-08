Linda Cerruti: “Ora denuncio tutti. Non è giusto tacere”. La decisione della campionessa dopo i commenti volgari e sessisti alla sua foto (Di venerdì 26 agosto 2022) “Basta, ora denuncio tutti“, ha risposto così Linda Cerruti, 28 anni, ai commenti volgari e sessisti ricevuti dopo il suo post su Instagram: una foto in spaccata verticale per celebrare le otto medaglie vinte agli Europei di Roma. Ieri la campionessa di nuoto artistico ha pubblicato un altro lungo post di sfogo per esprimere tutta la sua rabbia, corredato da alcuni screenshot dei commenti più beceri: ha spiegato di essere “letteralmente basita nonché schifata dalle centinaia, probabilmente migliaia, di commenti fuori luogo, sessisti e volgari che lo accompagnano”. Ora Cerruti spiega di non volersi fermare: “Voglio far passare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) “Basta, ora“, ha risposto così, 28 anni, airicevutiil suo post su Instagram: unain spaccata verticale per celebrare le otto medaglie vinte agli Europei di Roma. Ieri ladi nuoto artistico ha pubblicato un altro lungo post di sfogo per esprimere tutta la sua rabbia, corredato da alcuni screenshot deipiù beceri: ha spiegato di essere “letteralmente basita nonché schifata dalle centinaia, probabilmente migliaia, difuori luogo,che lo accompagnano”. Oraspiega di non volersi fermare: “Voglio far passare il ...

