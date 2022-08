Linda Cerruti, lo sfogo dopo la foto con le medaglie: «Commenti volgari e sessisti» (Di venerdì 26 agosto 2022) L'atleta ha postato un’immagine che la ritrae in spaccata, posa tipica della sua disciplina, mentre mostra orgogliosa i suoi risultati agli Europei. Alcuni reazioni, però, non c’entrano nulla con lo sport: «dopo 20 anni di sacrifici, mi fa male al cuore leggere le battute di persone che sessualizzano il mio corpo. Un sedere e due gambe sono l’argomento principale?» Leggi su vanityfair (Di venerdì 26 agosto 2022) L'atleta ha postato un’immagine che la ritrae in spaccata, posa tipica della sua disciplina, mentre mostra orgogliosa i suoi risultati agli Europei. Alcuni reazioni, però, non c’entrano nulla con lo sport: «20 anni di sacrifici, mi fa male al cuore leggere le battute di persone che sessualizzano il mio corpo. Un sedere e due gambe sono l’argomento principale?»

RaiNews : La foto, iconica, di Linda Cerruti con le otto medaglie vinte ai recenti campionati europei di nuoto sincronizzato… - fanpage : Dopo aver denunciato in un lungo sfogo social i tanti commenti sessisti e volgari ricevuti, Linda Cerruti non si fe… - repubblica : Linda Cerruti: “Basta, denuncio tutti. Fermiamo il sessismo sui social” [di Mattia Chiusano] - gleescovers : RT @fanpage: Dopo aver denunciato in un lungo sfogo social i tanti commenti sessisti e volgari ricevuti, Linda Cerruti non si ferma ed è pr… - SkyTG24 : Linda Cerruti vittima di commenti sessisti dopo foto con medaglie vinte: 'Vergognoso' -