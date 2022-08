Linda Cerruti: “La foto l’ho fatta altre volte, ora ho denunciato alla polizia i pesanti insulti sessisti” (Di venerdì 26 agosto 2022) La risposta della regina del sincro agli insulti maschilisti dopo la foto con le medaglie vinte agli Europei di Roma. Il messaggio forte alle donne: «Siamo atlete non oggetti» Leggi su lastampa (Di venerdì 26 agosto 2022) La risposta della regina del sincro aglimaschilisti dopo lacon le medaglie vinte agli Europei di Roma. Il messaggio forte alle donne: «Siamo atlete non oggetti»

