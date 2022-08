Linda Cerruti la campionessa di nuoto sincronizzato dopo i commenti sessisti denuncio tutti (Di venerdì 26 agosto 2022) La pluricampionessa Linda Cerruti torna a parlare degli insulti sessisti e volgari ricevuti dopo aver condiviso una foto fatta in spiaggia mettendo in mostra le otto medaglie vinte ai recenti campionati europei di nuoto sincronizzato. Quello che c’era da scrivere l’ho scritto nel mio post. Ora è tempo di agire: voglio capire come procedere per Leggi su people24.myblog (Di venerdì 26 agosto 2022) La pluritorna a parlare degli insultie volgari ricevutiaver condiviso una foto fatta in spiaggia mettendo in mostra le otto medaglie vinte ai recenti campionati europei di. Quello che c’era da scrivere l’ho scritto nel mio post. Ora è tempo di agire: voglio capire come procedere per

RaiNews : La foto, iconica, di Linda Cerruti con le otto medaglie vinte ai recenti campionati europei di nuoto sincronizzato… - fattoquotidiano : Linda Cerruti: “Ora denuncio tutti. Non è giusto tacere”. La decisione della campionessa dopo i commenti volgari e… - fanpage : Dopo aver denunciato in un lungo sfogo social i tanti commenti sessisti e volgari ricevuti, Linda Cerruti non si fe… - paolozignone : Sono solidale con Linda Cerruti, vincitrice di 8 medaglie nel Nuoto Sincronizzato, subissata da insulti beceri per… - rotaruchristina : RT @rep_roma: Luca Di Bartolomei a Linda Cerruti: 'Se vuoi mettere online un contenuto sexy lo fai e te ne freghi dei commenti'. Ma i socia… -