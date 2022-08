(Di venerdì 26 agosto 2022) Pubblica una foto su Instagram che la ritrae in una posa artistica e il post viene invaso di. Oraè pronta ad affrontare tutto con una battaglia legale.e la vittoria agli Europei, classe 1993 di Genova, ha conquistato la scena nel nuoto sincronizzato, negli ultimi eccezionali Europei a Roma. L’atleta si è portata a casa ben 8 medaglie. Voleva festeggiare e annunciare la vittoria con una foto sui, ma il risvolto non è stato affatto quello sperato. La foto su Instagram e iL’atleta ha pubblicato su Instagram una foto in una posa tipica del nuoto sincronizzato, scattata nella spiaggia dove è cresciuta. Il post è stato ...

RaiNews : La foto, iconica, di Linda Cerruti con le otto medaglie vinte ai recenti campionati europei di nuoto sincronizzato… - repubblica : Linda Cerruti: “Basta, denuncio tutti. Fermiamo il sessismo sui social” [di Mattia Chiusano] - fattoquotidiano : Linda Cerruti: “Ora denuncio tutti. Non è giusto tacere”. La decisione della campionessa dopo i commenti volgari e… - riccardo_z15 : RT @_Semino_: Linda Cerruti, 28 anni, 8 medaglie all’ultimo europeo di Roma e atleta italiana più medagliata dell’europeo. Posta questa fot… - CorriereCitta : Linda Cerruti e i commenti sessisti sui social: ‘È vergognoso’ -

L'atletariceve commenti sessisti Una foto per celebrare un'impresa storica, le otto medaglie conquistate agli Europei di nuoto . L'idea di, nuotatrice artistica italiana grande ...La campionessa di nuoto artisticoha postato una foto su Instagram per celebrare le sue otto medaglie vinte ai Campionati Europei. I commenti che lo scatto ha ricevuto sono al centro delle polemiche in queste ore. ...La campionessa Linda Cerruti ha detto "basta". Basta al sessismo sui social e a commenti inopportuni e volgari ...Dopo aver denunciato in un lungo sfogo social i tanti commenti sessisti e volgari ricevuti, Linda Cerruti non si ferma ed è pronta anche ad una battaglia legale. Linda Cerruti non si dà pace dopo i ...