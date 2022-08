Linda Cerruti denuncia tutti gli autori dei commenti sessisti sotto la sua foto (Di venerdì 26 agosto 2022) Volgarità sparse e declinate in ogni modo, ma unite da un unica stella cometa: il sessismo. Dopo quanto accaduto a Linda Cerruti in seguito alla pubblicazione di una fotografia celebrativa (sui suoi canali social) per le 8 medaglie conquistate nel nuoto sincronizzato agli Europei di Roma, l’atleta ligure ha deciso di adire alle vie legali: denuncerà tutti coloro i quali, nei giorni scorsi, si sono “prodigati” a pubblicare frasi e commenti rozzi e scurrili sui social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Linda Cerruti (@LindaCerruti) Linda Cerruti denuncia tutti gli autori dei ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Volgarità sparse e declinate in ogni modo, ma unite da un unica stella cometa: il sessismo. Dopo quanto accaduto ain seguito alla pubblicazione di unagrafia celebrativa (sui suoi canali social) per le 8 medaglie conquistate nel nuoto sincronizzato agli Europei di Roma, l’atleta ligure ha deciso di adire alle vie legali: denunceràcoloro i quali, nei giorni scorsi, si sono “prodigati” a pubblicare frasi erozzi e scurrili sui social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@glidei ...

