Levante come non l'avevamo mai vista. Su Instagram la (rara) foto con il compagno (Di venerdì 26 agosto 2022) Vacanze all'insegna dell'amore e della libertà per Levante, che sta trascorrendo le sue giornate lontane dai palchi per ricaricare le batterie nella sua Sicilia. La cantautrice sta condividendo su Instagram – il suo personalissimo diario di viaggio – alcuni dei momenti più belli di queste settimane. E proprio sul suo profilo ha fatto capolino il compagno Pietro, una vera rarità per l'artista, che ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata. Levante, la foto (rarissima) col compagno Pietro Dopo un anno intenso, fatto di tanta musica e nuove canzoni – senza considerare l'arrivo di Alma Futura – per Levante è arrivato il momento del meritato relax. La cantautrice ha deciso di prendersi una pausa ritornando nella sua Sicilia, dove sta ...

