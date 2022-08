Lettonia, abbattuto il monumento di Riga di epoca sovietica: la decisione dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Il video della demolizione (Di venerdì 26 agosto 2022) Il complesso monumentale sovietico di Riga dedicato alla vittoria nella Seconda Guerra mondiale è stato abbattuto. La demolizione del monumento – un obelisco di 79 metri – era stata decisa dal governo della capitale della Lettonia nel mese di maggio in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. Il monumento era diventato un punto di raccolta per i sostenitori del Cremlino in Lettonia e la decisione del suo abbattimento aveva provocato le proteste della minoranza russa nello Stato baltico. Costruito nel 1985, il monumento ai Liberatori della Lettonia sovietica e di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Il complesso monumentale sovietico didedicato alla vittoria nella Seconda Guerra mondiale è stato. Ladel– un obelisco di 79 metri – era stata decisa dal governocapitalenel mese di maggio in seguito al. Ilera diventato un punto di raccolta per i sostenitori del Cremlino ine ladel suo abbattimento aveva provocato le protesteminoranzanello Stato baltico. Costruito nel 1985, ilai Liberatorie di ...

