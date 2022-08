Letta | lo sproloquio sul giornale spagnolo | “La Russia favorisce la destra” FdI | «Sei anti-italiano»

(Di venerdì 26 agosto 2022) Non bastava aver denigrato FdI ai microfoni della Cnn. Enricofa il bis e ancora volta usa unestero per gettare fango sugli avversari. Questa volta tira in ballo l’ingerenza del Cremlino. «Laè entrata in questa campagna elettorale», ha detto in un’intervista alEl Periódico, ripresa poi dall’Ansa.it. «C’è una forte ingerenza dellaa favore della, perché (il governo russo) sa che la nostra posizione continuerà ad essere in linea con la posizione contraria a Putin».ha però la memoria corta. Ha dimenticato, infatti, che proprio qualche giorno fa la Pravda, quotidiano comunista tanto caro anche alla sinistra italiana, aveva criticato l’atlsmo della leader di FdI. E in ...

"La Russia favorisce la destra": lo sproloquio di Letta accende lo scontro In un'intervista a un periodico spagnolo, Enrico Letta non perde occasione per gettare altro fango sul centrodestra insistendo sull'ingerenza russa per le elezioni. "Illazioni", "Danno incalcolabile":