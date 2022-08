Letta infanga il centrodestra: frase-bomba sulle elezioni, stavolta scoppia il caso (Di venerdì 26 agosto 2022) Enrico Letta continua a infangare il centrodestra in vista delle prossime elezioni del 25 settembre. Questa volta ha scelto El Periodico per parlare delle elezioni sparando ovviamente sui moderati. Di fatto ha usato la solita retorica che riguarda le presunte ingerenze da parte della Russia sul voto italiano. E il ritornello usato è sempre lo stesso: "Una forte ingerenza russa favorisce il centrodestra". Insomma, Letta mette già le mani avanti e provava a parare il colpo del prossimo 25 settembre che potrebbe travolgerlo. Con un flop clamoroso del centrosinistra, Letta sarebbe costretto a lasciare la segreteria del partito. E alle accuse e ai deliri di Letta risponde Fratelli d'Italia con Maria Teresa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Enricocontinua are ilin vista delle prossimedel 25 settembre. Questa volta ha scelto El Periodico per parlare dellesparando ovviamente sui moderati. Di fatto ha usato la solita retorica che riguarda le presunte ingerenze da parte della Russia sul voto italiano. E il ritornello usato è sempre lo stesso: "Una forte ingerenza russa favorisce il". Insomma,mette già le mani avanti e provava a parare il colpo del prossimo 25 settembre che potrebbe travolgerlo. Con un flop clamoroso del centrosinistra,sarebbe costretto a lasciare la segreteria del partito. E alle accuse e ai deliri dirisponde Fratelli d'Italia con Maria Teresa ...

