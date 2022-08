Letta accusa: "Forte ingerenza di Mosca per favorire la destra" (Di venerdì 26 agosto 2022) "La Russia è entrata in questa campagna elettorale. C'è una Forte ingerenza della Russia a favore della destra, perché (il governo russo) sa che la nostra posizione continuerà ad essere in linea con la posizione... Leggi su today (Di venerdì 26 agosto 2022) "La Russia è entrata in questa campagna elettorale. C'è unadella Russia a favore della, perché (il governo russo) sa che la nostra posizione continuerà ad essere in linea con la posizione...

Tommasocerno : Letta fa i cartelloni elettorali su Putin e accusa l'Agcom di essere bizantina. Pensa di tornare a vivere davvero in Italia prima o poi? - erpedrini : RT @Tommasocerno: Letta fa i cartelloni elettorali su Putin e accusa l'Agcom di essere bizantina. Pensa di tornare a vivere davvero in Ital… - GiancarloDeRisi : RT @Tommasocerno: Letta fa i cartelloni elettorali su Putin e accusa l'Agcom di essere bizantina. Pensa di tornare a vivere davvero in Ital… - Nicola23453287 : RT @Tommasocerno: Letta fa i cartelloni elettorali su Putin e accusa l'Agcom di essere bizantina. Pensa di tornare a vivere davvero in Ital… - FM44748127 : @PoliticaPerJedi @mara_carfagna @CarloCalenda @Azione_it @Radio1Rai @ZappingRadio1 La differenza è che lei sta parl… -