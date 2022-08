Lesa: Arnaboldi rimonta Martineau, è nei quarti (Di venerdì 26 agosto 2022) Importante vittoria per il lombardo al secondo turno dell'ITF da 25mila dollari in corso sui campi in terra battuta della località in provincia di Novara, batte il secondo favorito del seeding Leggi su federtennis (Di venerdì 26 agosto 2022) Importante vittoria per il lombardo al secondo turno dell'ITF da 25mila dollari in corso sui campi in terra battuta della località in provincia di Novara, batte il secondo favorito del seeding

TENIPOcom : ITF M25 Lesa - Clay (Quarterfinal) F. Bondioli/F. Romano (ITA) def. F. Arnaboldi/G. Ferrari (ITA) 2-6 7-5 10-8 - Deiana_Luca9 : RT @AntottoG: Gran vittoria per Federico Arnaboldi. Al secondo turno di Lesa ha battuto 6-3 al terzo Martineau. Dettaglio importante: ha pe… - AntottoG : Gran vittoria per Federico Arnaboldi. Al secondo turno di Lesa ha battuto 6-3 al terzo Martineau. Dettaglio importa… - TENIPOcom : ITF M25 Lesa - Clay (Second Round) Federico Arnaboldi (ITA) def. Matteo Martineau (FRA) 6-7(6) 7-5 6-3 - TENIPOcom : ITF M25 Lesa - Clay (First Round) Federico Arnaboldi (ITA) def. Riccardo Chessari (ITA) 6-2 6-3 -

Lesa Cup ai quarti di finale senza le prime tre teste di serie VerbanoNews.it Lesa Cup ai quarti di finale senza le prime tre teste di serie Ruggeri, Martineau e Fonio eliminati nelle prime battute del Futures disputato sul Lago Maggiore. Italiani e argentini si contendono il titolo insieme al danese Ingildsen ... Tennis, Lesa Cup: oggi si giocano gli ottavi di finale Si sono completati gli incontri di primo turno del tabellone principale e oggi si disputeranno gli ottavi di finale del singolare e i quarti di finale del torneo di doppio. Gli incontri di ieri hanno ... Ruggeri, Martineau e Fonio eliminati nelle prime battute del Futures disputato sul Lago Maggiore. Italiani e argentini si contendono il titolo insieme al danese Ingildsen ...Si sono completati gli incontri di primo turno del tabellone principale e oggi si disputeranno gli ottavi di finale del singolare e i quarti di finale del torneo di doppio. Gli incontri di ieri hanno ...