Leonardo, consegne all'Usaf e primo volo del nuovo elicottero per l'Esercito italiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Leonardo e Boeing stanno consegnando i primi quattro elicotteri MH-139A Grey Wolf all'aviazione degli Stati Uniti (Usaf), dopo che l'autorità aeronautica nazionale FAA ha rilasciato la certificazione supplementare di tipo per gli esemplari militari costruiti in territorio americano. L'accettazione da parte dell'aviazione militare permette l'inizio della sostituzione dei vecchi UH-1N (erede della dinastia basata sul Bell 205 del 1969) e apre la strada ai collaudi delle capacità dell'elicottero multi-missione basato sul modello civile AW139 del produttore italiano, che negli Usa viene prodotto presso lo stabilimento di Philadelphia. Nel settembre 2018 Boeing aveva ottenuto un contratto del valore di 2,4 miliardi di dollari per un numero massimo di 80 elicotteri, sistemi di addestramento e altro equipaggiamento di supporto, ...

