“L’emergenza parte da lontano. Il tetto al prezzo del gas? Impossibile”. Parla Armaroli (Cnr): “L’unica soluzione è risparmiare sui consumi” (Di venerdì 26 agosto 2022) “Stiamo vivendo una situazione d’emergenza, è fuor di dubbio: mai nella storia il prezzo del gas è stato così alto. Le soluzioni che vengono proposte, però, a volte sono ridicole. Vengono dette bugie clamorose quando la realtà dei fatti è davvero drammatica”. Che Nicola Armaroli sia uno dei massimi esperti in fatto di energia e cambiamenti climatici, lo dice il suo curriculum: tra le altre cose dirigente di ricerca del Cnr, membro dell’Accademia Nazionale delle Scienze e direttore della rivista scientifica Sapere. Ma, soprattutto, Armaroli è abituato a dire chiaramente come stanno le cose. “Io avevo lanciato il problema di un’eccessiva dipendenza dai combustibili fossili dell’Italia già 20 anni fa e allora venivo deriso, qualcuno non mi credeva. I fatti hanno dato ragione a me, ma ovviamente non ne sono contento. E ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 26 agosto 2022) “Stiamo vivendo una situazione d’emergenza, è fuor di dubbio: mai nella storia ildelè stato così alto. Le soluzioni che vengono proposte, però, a volte sono ridicole. Vengono dette bugie clamorose quando la realtà dei fatti è davvero drammatica”. Che Nicolasia uno dei massimi esperti in fatto di energia e cambiamenti climatici, lo dice il suo curriculum: tra le altre cose dirigente di ricerca del Cnr, membro dell’Accademia Nazionale delle Scienze e direttore della rivista scientifica Sapere. Ma, soprattutto,è abituato a dire chiaramente come stanno le cose. “Io avevo lanciato il problema di un’eccessiva dipendenza dai combustibili fossili dell’Italia già 20 anni fa e allora venivo deriso, qualcuno non mi credeva. I fatti hanno dato ragione a me, ma ovviamente non ne sono contento. E ...

pdnetwork : O i #giovani sono il motore del Paese o siamo senza futuro. Ragazze e ragazzi che devono emigrare sono la vera emer… - ondivaga7 : RT @Ste_Mazzu: Ma sì, sospendiamo la campagna elettorale per l'emergenza gas come dice Calenda, e lasciamo risolvere la situazione a chi in… - NadaAlfano : RT @Ste_Mazzu: Ma sì, sospendiamo la campagna elettorale per l'emergenza gas come dice Calenda, e lasciamo risolvere la situazione a chi in… - CapitanHarlok6 : RT @Ste_Mazzu: Ma sì, sospendiamo la campagna elettorale per l'emergenza gas come dice Calenda, e lasciamo risolvere la situazione a chi in… - lupazzottu : RT @Ste_Mazzu: Ma sì, sospendiamo la campagna elettorale per l'emergenza gas come dice Calenda, e lasciamo risolvere la situazione a chi in… -