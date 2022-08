L'emergenza femminicidi sparisce dalla campagna elettorale (Di venerdì 26 agosto 2022) Dal Pd alla Lega fino ad Italia Viva: tutti riconoscono essere un problema da affrontare ma nei discorsi politici e nelle priorità del partiti non c'è traccia Leggi su repubblica (Di venerdì 26 agosto 2022) Dal Pd alla Lega fino ad Italia Viva: tutti riconoscono essere un problema da affrontare ma nei discorsi politici e nelle priorità del partiti non c'è traccia

repubblica : L'emergenza femminicidi sparisce dalla campagna elettorale [Giovanna Casadio, Liana Milella] - Rosapeli1 : RT @MadameA02: Quando ad uccidere o a stuprare è l'uomo straniero si urla allo scandalo, alla mancata sicurezza e agli sbarchi. Quando ad u… - Blackcatgatto : RT @MadameA02: Quando ad uccidere o a stuprare è l'uomo straniero si urla allo scandalo, alla mancata sicurezza e agli sbarchi. Quando ad u… - ResiannaM : RT @MadameA02: 61 femminicidi da gennaio a oggi e mi vengono a dire che i femminicidi non sono un'emergenza in questo paese. I femminicidi… - NolimitsSeries : RT @MadameA02: 61 femminicidi da gennaio a oggi e mi vengono a dire che i femminicidi non sono un'emergenza in questo paese. I femminicidi… -