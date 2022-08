LegaPro, oggi la presentazione dei calendari: società campane alla finestra (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato l’esclusione dal prossimo campionato di Campobasso e Teramo, oggi pomeriggio (ore 18) la LegaPro pubblicherà i calendari relativi alla stagione 2022/2023. Nessuno stravolgimento per il Girone C, ossia quello che tocca da vicino le formazioni campane: Avellino, Juve Stabia, Turris, Gelbison e Giugliano. Quest’ultime due società hanno conquistato l’accesso al campionato di terza serie per la prima volta nella loro storia. LA COMPOSIZIONE DEL GIRONE C: Avellino, Catanzaro, Cerignola, Crotone, Fidelis Andria, Foggia, Gelbison, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Monterosi, Pescara, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Virtus Francavilla, Viterbese. L'articolo proviene ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato l’esclusione dal prossimo campionato di Campobasso e Teramo,pomeriggio (ore 18) lapubblicherà irelativistagione 2022/2023. Nessuno stravolgimento per il Girone C, ossia quello che tocca da vicino le formazioni: Avellino, Juve Stabia, Turris, Gelbison e Giugliano. Quest’ultime duehanno conquistato l’accesso al campionato di terza serie per la prima volta nella loro storia. LA COMPOSIZIONE DEL GIRONE C: Avellino, Catanzaro, Cerignola, Crotone, Fidelis Andria, Fa, Gelbison, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Monterosi, Pescara, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Virtus Francavilla, Viterbese. L'articolo proviene ...

