Le sanzioni alla Russia mordono. Pennisi spiega perché (Di venerdì 26 agosto 2022) Le sanzioni imposte dall'Unione europea (Ue), gli Stati Uniti d'America (Usa) ed altri stati alla Federazione Russa per l'invasione dell'Ucraina mordono o non mordono? Possono, paradossalmente, costare di più a chi sanziona piuttosto che a chi è sanzionato? In questo caso non sarebbe il caso di rimuoverle e di utilizzare tale gesto come uno strumento per giungere ad un armistizio? Questi argomenti stanno entrando di peso nella campagna elettorale in corso in Italia. Quindi, è bene dare qualche chiarimento di analisi economica. Per capire rapidamente se e quanto le sanzioni mordano è bene guardare non ai dati della bilancia dei pagamenti ma a quelli della bilancia commerciale e porli nel contesto appropriato, ovvero i contratti per acquisto di gas naturale conclusi (soprattutto dalla ...

