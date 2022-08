Le Fiamme Oro Rugby verso il Campionato: match in famiglia al Gelsomini (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma – È suonata presto questa mattina la sveglia per i ragazzi delle Fiamme, che già alle 8 erano sul sintetico della caserma “Stefano Gelsomini” per il riscaldamento prepartita, così come anche per il pubblico sugli spalti, composto in gran parte dai ragazzi delle under cremisi e dai loro genitori: la prima occasione per vedere all’opera sul campo di casa il XV della Polizia di Stato e, a tutti gli effetti, il debutto tra le mura amiche di Ponte Galeria per Alessandro Castagna, in veste di capo allenatore. Chi si aspettava la classica “partitella in famiglia” è rimasto deluso, perché i giocatori, divisi in due squadre (“Fiamme” e “Oro”, con in panchina rispettivamente i due assistant coach, Matteo Zitelli e Daniele Forcucci) hanno dato vita ad un match, giocato su tre tempi da 20 minuti ciascuno, ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma – È suonata presto questa mattina la sveglia per i ragazzi delle, che già alle 8 erano sul sintetico della caserma “Stefano” per il riscaldamento prepartita, così come anche per il pubblico sugli spalti, composto in gran parte dai ragazzi delle under cremisi e dai loro genitori: la prima occasione per vedere all’opera sul campo di casa il XV della Polizia di Stato e, a tutti gli effetti, il debutto tra le mura amiche di Ponte Galeria per Alessandro Castagna, in veste di capo allenatore. Chi si aspettava la classica “partitella in” è rimasto deluso, perché i giocatori, divisi in due squadre (“” e “Oro”, con in panchina rispettivamente i due assistant coach, Matteo Zitelli e Daniele Forcucci) hanno dato vita ad un, giocato su tre tempi da 20 minuti ciascuno, ...

