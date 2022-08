Le aziende stanno già razionando il gas (Di venerdì 26 agosto 2022) La sospensione delle produzioni più energivore e le ferie prolungate hanno ridotto i consumi di gas, ma le bollette sono comunque aumentate Leggi su ilpost (Di venerdì 26 agosto 2022) La sospensione delle produzioni più energivore e le ferie prolungate hanno ridotto i consumi di gas, ma le bollette sono comunque aumentate

